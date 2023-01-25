KKTC Başbakanı Üstel Milli Eğitim Bakanı Özer'i kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, resmi temaslar için Lefkoşa'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, resmi temaslar için Lefkoşa'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlıkta gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirlikleri ele alındı.

Üstel, burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ve heyetini ülkede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülke ekonomisinin dayandığı en temel unsurlardan birinin eğitim olduğuna dikkati çeken Üstel, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bilgi birikimi doğrultusunda gerçekleşen müşterek çalışmalarından mutluluk duyuyoruz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'yle, yetkileriyle her zaman istişare içindeyiz. Ülkedeki eğitimi nasıl ileriye götürebiliriz ve üniversitelerde kaliteyi nasıl artırılabiliriz? Bu çalışmalar üzerinde duruyor ve bunlara önem veriyoruz. İnanıyoruz ki ülkemizi daha ileriye götürebilecek olan eğitimdir. Hükümet olarak, eğitime bütün ağırlığımızı koyuyoruz."

Özer'de, iki ülke arasında bugün yapılacak görüşmelerde, KKTC'deki eğitimin kalitesinin artırılması için hangi adımların atılabileceği ve bunun için Türkiye'den nasıl destek sağlanabileceği gibi hususların ele alınacağını bildirdi.

Türkiye'deki seferberlikle eğitimde ciddi gelişimler ve birikimler elde ettiklerini belirten Özer, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye için anlamını izah etmeye gerek yok. Kıbrıs bizim için çok önemli. Biz bu birikimlerin tamamını, KKTC devleti ve halkıyla paylaşmaktan mutluluk duyacağız." diye konuştu.

Bakan Özer, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun Türkiye'yi ziyaretinde de önemli konuları görüştüklerini, özellikle öğretmenlerin mesleki gelişimine destek verilmesi, eğitimin dijitalleşmesi, özel eğitimin ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi konularındaki işbirliğinde mutabık kalındığını ifade etti.

Özer'in Ünal'ı ziyaretinde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu da hazır bulundu.