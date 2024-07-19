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KKTC Başbakanı Üstel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve Heyetini Kabul Etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaret etti.

(ANKARA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla ziyaret ettiği KKTC'de beraberindeki heyetle birlikte KKTC Başbakanı Üstel'i ziyaret etti. İYİ Parti heyetinde Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ve Edirne Milletvekili Mehmet Akalın yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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