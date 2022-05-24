KKTC Başbakanı Üstel'den muhalefete "iş birliği" çağrısı - Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, muhalefete iş birliği çağrısında bulunarak, "Gelin yeni sayfa açalım, birlik beraberlik içinde ülkeyi yeniden inşa edelim, hep birlikte yapalım. Bu ülke bir seçim daha kaldırmaz. İnsanlarımız bizden çalışma, icraat iş bekler. Her platformda sizinle icraat yapmaya, iş yapmaya hazırız." dedi.

Başbakan Üstel, Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, hükümete yönelik eleştirilere cevap vermek amacıyla söz alarak, "gayrimeşru hükümet" suçlamalarını kabul etmediğini belirtti.

Hükümetin Meclis'te 29 oyla onay aldığını ifade ederek, "Bugün de ilk denetleme günü. Hükümete, bugün muhalefet de yardım eder. Ülke yangın yeri, ancak nelerle uğraştığımız ortada. Ekonominin dibe vurduğu bir dönemde halkımız Meclisten icraat bekler." dedi.

Ülkede yıllardır istikrarlı hükümetler kurulamadığını işaret eden Üstel, muhalefete yönelik, "Gelin yeni sayfa açalım, birlik beraberlik içinde ülkeyi yeniden inşa edelim, hep birlikte yapalım. Bu ülke bir seçim daha kaldırmaz. İnsanlarımız bizden çalışma, icraat iş bekler. Her platformda sizinle icraat yapmaya iş yapmaya hazırız." diye konuştu.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2022 İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü üzerine de eleştiriler yapıldığını ama hep eleştiri yönüne bakıldığını ifade eden Üstel, halka yanlış bilgiler verildiğini, protokolde, sağlık, kara yolları altyapısına yönelik iyileştirmeler de olduğunu, bunların da söylenmesi gerektiğini kaydetti.

Üstel, reformları, icraatları yapacaklarını, ülke insanının daha rahat yaşaması için hükümet olarak çalışmalara devam edeceklerine değinerek, komiteleri yazın da çalıştıracaklarını, çalışmaları Meclis'e taşıyacaklarını söyledi.