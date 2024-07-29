Üye Girişi
Haberler

KKTC Başbakanı Üstel, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayarak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediklerini belirtti. Üstel, masum sivillerin kanını dökenlerin tehditlerinin Türk milletini korkutamayacağını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Katz'ın, ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerini esefle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Üstel, yayımladığı kınama mesajında, Gazze'de çocukları tereddüt etmeden öldüren zihniyetin diplomasiden yoksun hakaretlerinin, nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını açıkça gösterdiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının, her yerde ve her koşulda ayrılmaz bir parçası olduğu Türk milletinin yanında bulunduğunu bildirdi.

Masum sivillerin kanını tereddüt etmeden dökmeyi meziyet sananların tehditlerinin, Türk milletini asla korkutamayacağını vurgulayan Üstel, mesajında şunları kaydetti:

"Katz'ın, ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerini esefle kınıyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanan savaşlara karşı duran, barış çağrıları yapan, mazlumların sesi olan, ana vatan Türkiye'mizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı olduğundan farklı gösterme çabaları nafiledir."

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Medya Ünal Üstel Türkiye Kıbrıs İsrail Güncel Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş

 Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları

Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Bakmadan Geçme

Masterchef saat kaçta bitiyor? 2024 Masterchef saat kaça kadar sürüyor, kaçta biter? Masterchef Nigar kimdir, kaç yaşında? 2024 Nigar Akyıldız kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Beyza Arıcı hangi takımda oynuyor? Beyza Arıcı şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Aslı Kalaç hangi takımda oynuyor? Aslı Kalaç şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Zehra Güneş hangi takımda oynuyor? Zehra Güneş şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Eda Erdem hangi takımda oynuyor? Eda Erdem şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Ebrar Karakurt hangi takımda oynuyor? Ebrar Karakurt şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Meliha Diken hangi takımda oynuyor? Meliha Diken şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Derya Cebecioğlu hangi takımda oynuyor? Derya Cebecioğlu şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Kovacic Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jose Mourinho'nun liste başında yer alıyordu 29-30 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 29-30 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Başakşehir, Kadıköy 29-30 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bayraklı, Bergama 29-30 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Yüreğir, Karataş, Pozantı 29-30 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı

İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title