KKTC Başbakanı Üstel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada KKTC'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada KKTC'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Üstel, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, KKTC'yi büyük Türk ailesinin ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

Üstel, bundan sonraki tüm toplantılarda da aynı durumu görmeyi arzuladıklarını söyleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere vermiş olduğu bu destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Üstel, Fidan'a da desteğinden dolayı teşekkür etti

KKTC Başbakanı Üstel açıklamasında, zirve öncesi yapılan dışişleri bakanları toplantısında "Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı durmalıyız." diyerek KKTC'ye destek çağrısında bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a da teşekkür etti.

Türkiye'nin her platformda KKTC'yi desteklediğine dikkat çeken Üstel, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"İnanıyorum ki; her platformda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyadan izole edilmesi için gayret sergileyenler, bu güçlü mesajlar sayesinde emellerine asla ulaşamayacak ve Kıbrıs Türk halkı dünya ile kucaklaşma yolculuğuna emin adımlarla devam edecektir."