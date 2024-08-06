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KKTC Başbakanı Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ziyaret etti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı'nda ziyaret etti. Yılmaz, Türkiye'nin KKTC'ye olan desteğini sürdüreceğini belirtti.

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı'nda ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Yılmaz, "Türkiye olarak, uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya ve KKTC'ye desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in kendisini ziyaret ettiğini bildirdi. Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması sürecini, gündemimizde yer alan konuları ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hayatına dokunan projeleri değerlendirme fırsatı bulduk. Projelerin planlanan takvim çerçevesinde tamamlanabilmesi için gerekli reformların takipçisi olacağız. Kıbrıs Türk halkının refahının artırılması ve KKTC'nin gelişip güçlenmesi önceliğimizdir; bu nedenle, geçtiğimiz yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de verimli işbirliği, eşgüdüm ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye olarak, uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya ve KKTC'ye desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için Sayın Üstel'e teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA / Güncel

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