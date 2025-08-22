KKTC Başbakanı Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin sadece diplomatik ve ekonomik değil, tarih, kültür, ortak mücadele ve kardeşliğin de güçlü bir yansıması olduğunu belirterek, "Türkiye olan ilişkilerimiz köklüdür, güçlüdür, bizim için yaşamsal niteliktedir." dedi.

Başbakan Üstel, bazı temaslar için KKTC'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ercan Havalimanı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ülkesinde görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, KKTC'nin Türkiye'nin desteğiyle yıllardır konuşulan birçok projeyi uygulamaya geçirdiğini söyledi.

KKTC genelinde tamamlanan alt yapı çalışmalarına dikkati çeken Üstel, sağlık ve ulaşım alanındaki projelere devam edeceklerini dile getirdi.

Başbakan Üstel, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile yarın e-Devlet mobil uygulamasının tanıtımını yapacağız. e-Devlet uygulamasına geçişle, bürokrasideki hantallık ortadan kalkacak. Uzun zamandır konuşulan ve yasası yine bu hükümet zamanında geçirilen e-Devlet projesi KKTC için önemlidir. Birçok alanda yaptığımız yatırımlarla ülkemizin her tarafını şu anda iyi bir noktaya getirdik. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum."

Ulaşım, teknoloji ve sağlık alanında ciddi yatırımlara imza attıklarını anlatan Üstel, bunları Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin seviyesine dikkati çeken Üstel, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece diplomatik ve ekonomik değil, tarih, kültür, ortak mücadele ve kardeşliğin güçlü bir yansıması olduğunu vurguladı.

Üstel, "Türkiye olan ilişkilerimiz köklüdür, güçlüdür, bizim için yaşamsal niteliktedir. Türkiye ile sağlam temeller üzerinde yükselen bu ilişkilerimiz son yıllarda halkın hayatına dokunan, günlük yaşamını kolaylaştıran ve geleceğe güvenle bakmasını sağlayan niteliktedir." diye konuştu.