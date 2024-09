KKTC Başbakanı Ünal Üstel: Türkiye ile İlişkiler Huzur ve Güvenlik Demektir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilere ilişkin, "Ana vatan Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için güvenlik demektir. Huzur içinde yaşamak demektir." dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ercan Havalimanı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türk heyetini KKTC'de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Üstel, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin finansal değil "yaşamsal" olduğunu söyledi.

Üstel, iki ülke ilişkilerine ilişkin, "Ana vatan Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için güvenlik demektir. Huzur içinde yaşamak demektir." diye konuştu.

KKTC halkının ihtiyaç duyduğu her alanda Türkiye'nin desteğini vurgulayan Üstel, "Bu ilişkilerin güçlenmesi; karşılıklı sevgi, saygı ve güven üzerine inşa edilmesi KKTC halkı için son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

Üstel, hükümetlerini kurdukları andan itibaren Türkiye ile ilişkilere bu açıdan baktıklarını vurgulayarak bu ilişkilerin, tarihin en üst seviyelerine yükseldiğini ve durumdan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ülkede istikrarın olmaması durumda projelerin yarım kalacağına değinen Üstel, bunun da halkın ihtiyaçları açısından yaratacağı sıkıntıyı aktardı.

Üstel, KKTC'de istikrarı sağladıklarını ve bunun da ekonomi alanında istikrarı getirdiğini kaydederek, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yarım kalan projelerin bitirilme sürecinde olduğunu söyledi.

Ercan Havalimanı'nın da bunlardan biri olduğunu belirten Üstel, kendi iradeleri ve Türk yetkililerin destekleriyle söz konusu eserin KKTC'ye kazandırıldığını dile getirdi.

Üstel, Ercan Havalimanı'nın yolcu sayısındaki başarısının altını çizerek, bu durumunda projenin ve ülkedeki istikrarın önemini gösterdiğini kaydetti.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesi

Başbakan Üstel, öncesinde tamamlanamayan bölünmüş yolları tamamladıklarını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 28 Ağustos'ta Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu için temel atma töreninin düzenlendiğini anımsattı ve projeyi bu sene içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin destekleriyle KKTC'nin kalkındığını vurgulayan Üstel, "Ama bu kalkınmadan rahatsız olan kesimler var. Bu kesimler Güney Rum Kesimi'dir. Her gün inşaat sektöründe bir insanımızı taciz ediyorlar. Her gün bir insanımızı dünya insan haklarına aykırı şekilde tutukluyorlar. Güneyden kuzeye geçen turistlere her türlü baskı, her türlü zulmü yapıyorlar. Bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteğiyle aşacağız ve ülkemizi layık olduğu yere taşımak için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Üstel, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, KKTC'yi tanıma çağrısı yaptığını da hatırlattı.

KKTC'de enerji sorunu

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi Mali İşbirliği Protokolü sayesinde sağlık alanında yeni projelere imza atacaklarını aktaran Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür etti.

Üstel, Yılmaz'ın KKTC'ye her gelişinde yeni müjdeler getirdiğini söyleyerek, bunun Kıbrıs Türk halkını mutlu ettiğini belirtti.

KKTC'de yaşanan enerji sorununa işaret eden Üstel, enerji sorununu çözmek için enerjinin Türkiye'den kablo vasıtasıyla KKTC'ye taşınması için bir ön protokol imzalanması adına çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Üstel, Türkiye ile iki yeni protokolün imzalanacağını dile getirerek, Yılmaz'ın böylece KKTC halkına iki yeni müjde daha vereceğini sözlerine ekledi.