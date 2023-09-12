KKTC Başbakanı Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'la ortak basın açıklamasında konuştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve KKTC'nin imzaladığı "İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde iki ülke arasında ekonomi, sanayi, turizm, eğitim ve altyapı gibi alanlarda büyük çalışmalar yapılacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve KKTC'nin imzaladığı "İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde iki ülke arasında ekonomi, sanayi, turizm, eğitim ve altyapı gibi alanlarda büyük çalışmalar yapılacağını söyledi.

Üstel, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda karşıladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la düzenlenen ortak basın açıklamasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı karşılamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Üstel, "Bugünlerimize bizi kavuşturan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a ve ekibine halkım adına, hükümetim adına yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

Ercan Havalimanı'nın 9 körük ve 21 uçaklık park alanından oluştuğunu belirten Üstel, "Modern, çağdaş ve dünya havaalanlarıyla yarışabilen bir hava limanına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Başbakan Üstel, Türkiye ve KKTC'nin imzaladığı "İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde iki ülke arasında ekonomi, sanayi, turizm, eğitim ve altyapı gibi alanlarda büyük çalışmalar yapılacağını belirtti.

KKTC'nin söz konusu çalışmalara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Üstel, Türkiye ile birlikte "su projesinin" gerçekleştirildiğini söyledi.

Üstel, 20 Temmuz'da açılan Yeni Ercan Havalimanı'na değinerek, yapılacak yeni projelerle KKTC halkının daha "ferah" yaşaması için çalışmalara devam edileceğini anlattı.

Türkiye-KKTC ilişkisinin finansal değil gönülden olduğuna dikkati çeken Üstel, "Biz bir millet, iki devletiz." ifadesini kullandı.