KKTC Başbakanı Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "KKTC'nin ekonomik kalkınması ve gelişmesi için son derece önemli olan bu anlaşmadaki (2022 mali protokolü) hususların en erken zamanda hayata geçirilmesi için hükümetimiz azami tüm gayreti gösterecektir." dedi.

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak basın toplantısında konuştu.

Başbakan olarak hükümetin ilk yurt dışı ziyaretini ana vatan Türkiye'ye gerçekleştirmesinden büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Üstel, kendilerini Ankara'ya davet eden Oktay'a teşekkür etti.

Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki '2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü' 14 Nisan 2022 tarihinde imzalanmıştır. KKTC'nin ekonomik kalkınması ve gelişmesi için son derece önemli olan bu anlaşmadaki hususların en erken zamanda hayata geçirilmesi için hükümetimiz azami tüm gayreti gösterecektir." dedi.

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile anlaşmanın hazırlanmasına katkı yapan tüm yetkililere teşekkür etti.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve salgının sebep olduğu sıkıntıların tüm ülkeleri olduğu gibi KKTC'yi de olumsuz etkilediğinin altını çizen Üstel, KKTC ekonomisinin daraldığını, mali gelirlerin de azaldığını söyledi.

Üstel, bu zor günlerde, geçmişte olduğu gibi, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu, Kıbrıs Türk halkına yönelik katkı ve desteğini hiçbir zaman esirgemediğini vurguladı.

Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

"KKTC ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi amacıyla bu yıl da 2022 yılı için imzalanan anlaşmayla Kıbrıs Türk halkının yaşam standartlarının daha ileriye götürülebilmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi için gerekli imkanlar sağlanmıştır. Bu imkanlarla hükümetimiz, ülkemizde yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara karşın, halkımızın refah ve mutluluğunu artırma hedefiyle başta yapısal sorunları aşmaya yönelik ihtiyaç duyulan somut adımları atacak ve devam etmekte olan ekonomik reform ve altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edecektir. Ana vatanımızdan aldığımız maddi ve manevi destek ile Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluğunu sağlamak sorumluluğuyla, ülkemizde sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturarak mali gelirlerimizi artırarak harcamalarımızı azaltmaya yönelik gerekli düzenlemelerin yıl sonuna kadar süratle tamamlanması ve Kıbrıs Türk halkına daha iyi yaşam şartları sağlanması planlanmaktadır."