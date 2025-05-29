KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü.

Çeşitli temaslar ve resmi açılışlar için KKTC'ye gelen İçişleri Bakanı Yerlikaya, KKTC Başbakanı Üstel tarafından Başbakanlık Şeref Salonu'nda kabul edildi.

Kabulde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC'nin ana vatanı ile bütünleşmiş bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının, KKTC Göç Yönetim Merkezi'ne bağışlayacağı araçların, kendilerine hizmet anlamında önemli katkılarının olacağını söyledi.

Üstel, bağışlanacak 6 mobil araç ile yapılacak sıkı denetim ve kontroller sonucu ülkede kaçak insan kalmayacağını ifade ederek, ilk uygulamayı Ercan Havalimanı'nda başlattıklarını anlattı.

Türkiye'nin hemen her alanda yanlarında durduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, bundan sonraki süreçte de çağın en ileri teknolojisiyle ülkede iç huzurun ve güvenliğin çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da KKTC'deki göç merkezi ile ilgili uzun süreden beri çalışmalarının bulunduğunu belirterek, düzensiz göçle mücadelede Türkiye'nin tecrübesini ve başarısını KKTC'ye de yansıtmak için kararlı olduklarının altını çizdi.

Yerlikaya, KKTC'ye parmak izi ile pasaport veya kimlik eşleştirmesi yapan sistemi kuracaklarını dile getirerek, "Sizin huzurunuz, bizim huzurumuzdur." dedi.