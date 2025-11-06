Haberler

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Adalet Arıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Adıyaman'da düzenlenen Grand İsias Hotel davasının duruşmasına katıldı. Üstel, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatacaklarını ve adalet mücadelesine devam edeceklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına katıldı.

Üstel, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Davanın üçüncü aşaması olan kamu görevlilerinin yargılanması için kente geldiklerini belirten Üstel, depremlerde binlerce kişiyi, KKTC olarak da 72 şampiyon meleği kaybettiklerini ifade etti.

Üstel, şöyle konuştu:

"O yaşanan kötü günden beridir Adıyaman'da adalet arıyoruz. Bizim şampiyon meleklerimize sözümüz var. Adalet tecelli edene kadar hep birlikte Adıyaman'da olacağız. Bizler burada aileler olarak KKTC halkının gözü kulağı Adıyaman'da, biz hukuk mücadelesinin sonuçlanacağı güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiğini ifade eden Üstel, "Bugün kamuda çalışan insanlarımızın duruşması var ve adalet istiyoruz, Burada suçu işleyen sadece bir kişi değil yetkililerin tümüdür ve adalet karşısında hesap vermesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz ve tecelli etmesi için mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davanın ikinci duruşması 16 Temmuz'da yapılmıştı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
