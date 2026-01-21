KKTC Başbakanı Üstel'den, GKRY'nin Türkiye'ye yönelik "işgal" söylemlerine tepki Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türkiye'yi Ada'da "işgalci olarak" gösterdiği açıklamalara tepki göstererek bunların, 1963'ten itibaren Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı saldırıları, katliamları, zorunlu göçleri ve insanlık dışı izolasyonları bilinçli şekilde görmezden geldiğini belirtti.

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Üstel, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'yi hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.

Kıbrıs meselesine dair tek yanlı, gerçekleri çarpıtan ve Kıbrıs Türk halkını yok sayan yaklaşımın, Hristodulidis'in AP'deki konuşmasıyla bir kez daha tezahür ettiğine değinen Üstel, "Kıbrıs Türk halkının iradesi, devleti ve kurumları vardır ve bu gerçek yok sayılamaz." ifadesini kullandı.

Üstel, Kıbrıs'ta yaşanan sorunların temelinde, Rum tarafının yıllardır sürdürdüğü egemenliği tek başına sahiplenme, Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak görme ve siyasi eşitliği reddetme anlayışının yattığını belirterek "Bugün 'işgal' söylemi üzerinden yapılan açıklamalar, 1963'ten itibaren Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı saldırıları, katliamları, zorunlu göçleri ve insanlık dışı izolasyonları bilinçli şekilde görmezden gelmektedir." ifadesine yer verdi.

Kıbrıs Türk halkının kendi öz vatanında güvenliğini sağlayabilmek ve varlığını sürdürebilmek adına ağır bedeller ödediğini vurgulayan Üstel, "Garantör Türkiye'nin 1974'te attığı adım, bir işgal değil, Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtaran meşru bir Barış Harekatı'dır. Bu tarihsel gerçek, hiçbir siyasi kürsüde yapılan konuşmayla değiştirilemez." ifadesini kullandı.

"Kıbrıs'ta barış, ancak eşitlik, karşılıklı saygı ve egemenliğin tanınmasıyla tesis edilebilir"

Üstel, Avrupa Birliği'nin (AB) Rum tarafını Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe sayarak üye yapmasının, Ada'daki dengeyi bozduğunun ve çözüm motivasyonunu ortadan kaldırdığının altını çizerek "Bugün gelinen noktada, AB'nin tarafsız bir çözüm aktörü olduğu iddiası, sahadaki uygulamalarla örtüşmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs'taki çözümün, Rum tarafının tek egemenlik ve tek temsil iddiasından vazgeçmesiyle mümkün olduğunu belirten Üstel, "Kıbrıs'ta kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm, ancak iki egemen eşit devletin ve iki halkın eşit uluslararası statüsünün kabulüyle mümkündür. Kıbrıs Türk halkının iradesi, devleti ve kurumları vardır ve bu gerçek yok sayılamaz." ifadelerine yer verdi.

Üstel, KKTC olarak çağrılarının net olduğunu vurgulayarak "Gerçeklerle yüzleşilmeden, geçmişin tek taraflı anlatılarıyla ve Kıbrıs Türk halkının hakları görmezden gelinerek herhangi bir ilerleme sağlanması mümkün değildir. Kıbrıs'ta barış, ancak eşitlik, karşılıklı saygı ve egemenliğin tanınmasıyla tesis edilebilir." ifadelerini kullandı.

Üstel ayrıca, Kıbrıs Türk halkının, dün olduğu gibi bugün de kendi geleceğini kararlılıkla tayin etmeye devam edeceğini kaydetti.

GKRY, tarihi gerçekleri çarpıtıyor

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda (BRT) katıldığı programda Hristodulidis'in "işgal altında bulunan tek AB üyesi ülke Kıbrıs" söylemlerine yanıt verdi.

Ada'nın asli unsurlarından birinin Kıbrıslı Türkler olduğunu vurgulayan Öztürkler, "Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal eden, darbe yapan ve Kıbrıslı Türkleri katleden taraf Rumlardır. Dolayısıyla bu söylemi kendisine iade ediyoruz." dedi.

Öztürkler, Hristodulidis'in tarihi gerçekleri çarpıtan ve Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan bir yaklaşım içerisinde olduğunu söyledi.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına ilişkin Öztürkler, "Bayrağa yapılan saldırı yalnızca Türkiye'ye değil, aynı zamanda ortak değerlerimize yönelmiş bir saygısızlıktır. Kıbrıs Türk halkı olarak biz, her türlü terör girişimini reddediyor ve güvenliğin hakim olması gerektiğini savunuyoruz." diye konuştu.

Öztürkler Türkiye'nin bu saldırıya gerekli şekilde cevap vereceğini kaydederek, "Türkiye'nin kararlılığı ve gücü, bu tür provokasyonların sonuçsuz kalmasını sağlayacaktır. Bizler de Kıbrıs Türk halkı olarak bu duruşu destekliyor, bölgemizde barış ve güvenliğin tesis edilmesi için dayanışmamızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

