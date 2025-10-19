KKTC Başbakanı Ünal Üstel Cumhurbaşkanı Seçiminde Oyunu Kullandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oyunu verdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, eşi Zerrin Üstel ile oyunu kullanmak üzere Alsancak İlkokulu'na geldi.

Burada oy kullanmak için bekleyen seçmenlerle bir süre sohbet eden Üstel ve eşi, daha sonra 156 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Üstel oy verme işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim yarışına emek veren herkese başarılar diledi.

Seçimin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Üstel, "Seçim sonucu her ne olursa olsun, kazanan halkımız, devletimiz ve kardeşlik olacaktır." ifadesini kullandı.

Üstel, açıklamanın ardından okuldan ayrıldı.