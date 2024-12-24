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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Adıyaman'daki Duruşmaya Katıldı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Adıyaman'daki Duruşmaya Katıldı
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 72 kişi için yargılanan davanın duruşmasına katıldı. Adaletin tecelli etmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı.

Üstel, duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Altıncı kez mahkeme salonuna geldiklerini aktaran Üstel, şöyle konuştu:

"Başbakan olarak halkımın hak ve hukukunu aramak için buradayım. Bir baba olarak ailem gördüğüm insanların yanında olmak için Adıyaman'dayım. Ben inanıyorum ki adalet tecelli edecek. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Bütün raporlar şunu göstermiştir. Doğal afetler yaşanacak ama bizim davamızda doğal afetleri bir hüsrana uğratıp bir felakete uğratıp çocuklarımıza mezar olan yerin insan hatalarından kaynaklandığı ortaya konmuştur. Bu doğrultuda temennimiz ve isteğimiz adaletin en iyi şekilde tecelli etmesidir."

Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiğini anlatan Üstel, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyor, inanıyoruz. Hakimlerimiz de bizim bu söylemlerimize kulak verecekler. Buradaki suçlu insanların en ağır cezalarla cezalandırılacağının inancını taşıyorum. Ama bilmelerini isterim ki bu dava sonuçlanıncaya kadar biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak iktidarıyla, muhalefetiyle birlikte bu davanın peşinde olacağız ve bu davayı istediğimiz neticeye gidene kadar mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'ine ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta, ikinci duruşması 26 Nisan'da, üçüncü duruşması 12 Haziran'da dördüncü duruşması 22 Ekim'de beşinci duruşması ise 3 Aralık'ta yapılmıştı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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