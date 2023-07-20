KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı Mersin'de Kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı, Mersin'de düzenlenen törenle kutlandı. KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, "KKTC Türk'tür, Türk kalacaktır" dedi.

KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından tören düzenlendi. Törene il protokolü ile gaziler katılırken, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubelerinin temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törende konuşan KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli, Kıbrıs Türk halkını aydınlığa, özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşturan 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Mendeli, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın kendi yurdunda, sonsuza kadar var ve hür olma mücadelesini kazanan Kıbrıs Türk halkının, anavatanımız Türkiye ile birlikte omuz omuza çetin mücadeleler vererek başardığımız en büyük mücadeledir. Türk ordusunun artık yeter diyerek son noktayı koymasının simgesidir. Bugün KKTC'de korkusuzca, özgürce yaşıyorsak bunu halkımızın fedakarlıklarına, direnişlerine, aziz şehitlerimize, kahraman mücahitlerimize ve Mehmetçiğimize borçluyuz. Rumlar 1974'de Enosis'i gerçekleştirmek amacıyla harekete geçtiklerinde karşılarında nabzı hürriyet için atan, kanı özgürlük için akan, ana vatanımız ile onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü'nü bulacaklarını hesaba katlamışlardı. 20 Temmuz sabahı kahraman Mehmetçik Kıbrıs'taki kardeşlerin imdadına hem havadan hem de denizden yetişmiştir. Bir taraftan yakılan ekim tarlalarına gözünü kırpmadan paraşüt indirme yapan Mehmetçik bir taraftan da mayınlı sulara tam yol ileri diyerek dalan denizcilerle, Rum teröristlerini ve destekçilerini nefessiz bırakmışlardı" diye konuştu.

"KKTC Türk'tür, Türk kalacaktır"

Bugünün büyük Türk ulusu için mutlu bir gün ve bayram olduğunu kaydeden Mendeli, "Irkımın Akdeniz'de bir sevinci var. Yurdumun Mersin'de bir öte devamı var. Girne'den yol bağladık Anadolu'ya, şanlı ordumun Kıbrıs'ta bir zaferi var. Kıbrıs Barış Harekatı denince ruhumuzun derinliklerinde Yasemin Kumral'ın seslendirdiği bu simge marş yankılanır. Bu marş Türk ordusunun zaferini anlatır. Bunlar mücahitlerimizin kahramanlık destanını anlatır. 49 yıl önce adaya barışın ve huzurun geldiğini anlatır. KKTC'de Türk'tür, Türk kalacaktır. 20 Temmuz'da bağımsızlığına ve egemenliğine kavuşmuştur. 49 yıl önce bugün Kıbrıs'ta tesis edilen barış, bugün hem adada hem de bölgede huzurun teminatı olmuştur. Şu anda tek eksik kalan şey çözümdür ve çözümsüzlüğün de yegane nedeni tüm dünyanın bildiği ancak görmezden geldiği Rum-Yunan ikilisinin uzlaşmaz tutumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 186 sayılı hatalı kararıyla adada oluşturulan dengesizliklerdir. Üzülerek ifade etmek isterim ki Rum tarafının yıllarca sergilediği bu uzlaşmaz siyasetinin bedeli halen Kıbrıslı Türklere ödettirilmektir. Ülkemiz uluslararası toplum tarafından maruz bırakılan haksız izolasyonlara rağmen Ana Vatan Türkiye'nin koşulsuz desteğiyle her geçen gün kalkınarak güçlenecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle tören sona erdi. - MERSİN