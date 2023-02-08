Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC arama kurtarma ekipleri, Adıyaman'daki otel enkazından 1 kişiyi kurtardı

Güncel Haberler

KKTC arama kurtarma ekipleri, Adıyaman'daki otel enkazından 1 kişiyi kurtardı

Adıyaman'da görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) arama kurtarma ekiplerinin, kent merkezindeki otel enkazından bir genci kurtardıkları bildirildi.

Adıyaman'da görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) arama kurtarma ekiplerinin, kent merkezindeki otel enkazından bir genci kurtardıkları bildirildi.

SSTB'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde yıkılan ve KKTC'den giden kolej öğrencilerinin kaldığı Adıyaman'daki İsias Otel'in enkazında yapılan çalışmada, 23 yaşındaki Anıl Zeybek'in kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Adıyaman'da bulunan KKTC ekiplerinin çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ettikleri belirtilerek, KKTC'li öğrencilere ulaşılabilmesi için ekiplerin insanüstü gayret gösterdikleri vurgulandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel

Adıyaman Kıbrıs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title