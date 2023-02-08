KKTC arama kurtarma ekipleri, Adıyaman'daki otel enkazından 1 kişiyi kurtardı Güncel Haberler Adıyaman'da görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) arama kurtarma ekiplerinin, kent merkezindeki otel enkazından bir genci kurtardıkları bildirildi. Adıyaman'da görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) arama kurtarma ekiplerinin, kent merkezindeki otel enkazından bir genci kurtardıkları bildirildi. SSTB'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde yıkılan ve KKTC'den giden kolej öğrencilerinin kaldığı Adıyaman'daki İsias Otel'in enkazında yapılan çalışmada, 23 yaşındaki Anıl Zeybek'in kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Açıklamada, Adıyaman'da bulunan KKTC ekiplerinin çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ettikleri belirtilerek, KKTC'li öğrencilere ulaşılabilmesi için ekiplerin insanüstü gayret gösterdikleri vurgulandı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik Adıyaman Kıbrıs Güncel Haberler

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