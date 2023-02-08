KKTC arama kurtarma ekipleri Adıyaman'da anne ile 2 çocuğunu enkazdan çıkardı

Adıyaman'da görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) arama kurtarma ekipleri, bir binanın enkazından anne ile 2 çocuğunu kurtardı.

Adıyaman'da görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) arama kurtarma ekipleri, bir binanın enkazından anne ile 2 çocuğunu kurtardı.

SSTB'den yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Bulvarı'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan bir binanın enkazından anne ile 2 çocuğunun yaralı çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Aynı kurtarma faaliyeti içerisinde enkazdan yaralı çıkarılan bir kişinin de hastaneye sevk edildiği bildirilen açıklamada, ekiplerin zor hava şartlarına rağmen arama kurtarma çalışmalarını gece de sürdürdüğü kaydedildi.