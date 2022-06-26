KKTC Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Anadolu Üniversite'nin mezuniyet töreni düzenlendi.

KKTC'deki Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'nde bugün 2021- 2022 öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakanlar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın katıldığı mezuniyet töreni, dereceye giren öğrencilerin konuşmalarıyla başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ülkede 4 gün boyunca süren yangın nedeniyle törene katılmakta kararsız kaldığını ancak bugün etkili olan yağışla beraber yangının kontrol altına alınmasının ardından törene katılmaya karar verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'de 10 binden fazla mezun veren ve 40. yılını kutlayan Anadolu Üniversitesi hocalarını ve mezunlarını kutlayarak, "Burası, 10 binden fazla mezun veren üniversite olarak ülkemizde iz bırakmıştır. Üniversite, ülkemizin yapısına, dokusuna, akademik olarak gelişmesinde ve de sosyal ekonomik kalkınmasında etkili olmuştur. Tüm mezunları ve hocalarımızı kutluyorum" dedi.

Yanan ormanlara 1 milyon fidan

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında orman yangınlarına da değinerek, "Burada ve Marmaris'te yangın yaşanmıştır. Bu yangınların söndürülmesi için olağanüstü çaba gösteren, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Marmaris yangını içinde bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu sabah yaptığımız görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 milyon fidanın yanan ormanın tekrar ağaçlandırılması için gönderileceği müjdesini verdi. Bu haber bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel