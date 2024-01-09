KKDGC Başkanı Yargıç Harmankaya'dan Gazeteciler Günü Mesajı

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Yargıç Harmankaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Harmankaya mesajında, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasındaki yerine dikkati çekerek, önemli bir misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerin mesai saati gözetmeden, halkı bilinçlendirmek için verdikleri mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının kamuoyunu bilgilendirmek adına saat mefhumu gözetmeden fedakarca çalıştığını ifade eden Harmankaya, şunları kaydetti:

"Gazetecilik mesleğinin haber verme, denetim, eleştiri, eğitim, eğlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri vardır. Gazetecilik, her koşulda gerektirdiği dinamizm ve fedakarlığıyla icrası zor nadide mesleklerden birisidir. Bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Gazeteciler Günü kutlu olsun. Bu önemli gün vesilesiyle bütün meslektaşlarıma huzurlu, mutlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyor, görevlerini fedakarca yerine getirirken hayatlarını kaybeden basın mensuplarımıza da Allah'tan rahmet dilerim."