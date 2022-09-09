Kızlarını istismar eden eski eşini yaralamıştı, ev hapsiyle tahliye oldu

İZMİR'de, 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Serkan E. (43) ile boşanmalarına rağmen aynı evde yaşadığı eski eşini tabancayla yaralayan Asya D.'nin (37) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, ara kararında Asya D.'nin ev hapsiyle tahliyesine, Serkan E.'nin ise tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl 7 Eylül'de saat 02.00 sıralarında, Konak'ın Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan E., iddiaya göre, 11 yıl önce büyük kızı E.B.'ye (20) yaklaşık 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Serkan E., başka bir suçtan cezaevine girince E.B. durumu annesi Asya D.'ye anlattı. Kızına inanmayan Asya D., önce bir kadın doğum uzmanına ardından da psikiyatriste götürdü. Tedavi gören ve ilaç kullanan E.B., bir süre sonra kaçarak evlilik yaptı ve evden uzaklaştı. Tahliye olduktan sonra eve dönen Serkan E., iddiaya göre, bu kez küçük kızı S.E.'ye (16) istismarda bulundu. S.E.'nin de durumu anlatması üzerine anne Asya D., kızının üzerine ses kayıt cihazı yerleştirdi. İddiaya göre 1 hafta sonra kayıtları dinleyen ve cinsel istismarı öğrenen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı Serkan E.'yi tabancayla yaraladı. Gözaltına alınan Asya D., tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Serkan E. de tutuklandı.