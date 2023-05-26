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Kızlar Yol Ortasında Saç Saça Kavgaya Tutuştu

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kız öğrencileri arasında çıkan kavgada taraflar saç saça kavga etti. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kızlar yol ortasında saç saça kavgaya tutuştu...O anlar kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kız öğrencilerinde karıştığı olayda taraflar saç saça kavgaya tutuştu.

Olay, merkez Yenişehir ilesi Üç Kuyular TOKİ Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden aralarında kızlarında olduğu öğrenciler sözlü tartışmanın ardından saç saça kavgaya tutuştu. Çevredekiler, olaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırmaya çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel

Diyarbakır Yenişehir Güncel Haberler

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