KIZKALESİ'NDE OTELLER DOLDU, TATİLCİLER ÇADIR KURDU MERSİN'in önemli turizm noktalarından Kızkalesi'nde otellerde boş yer kalmayınca turistler çadır kurup, konakladı. MERSİN'in önemli turizm noktalarından Kızkalesi'nde otellerde boş yer kalmayınca turistler çadır kurup, konakladı. Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafir ağırlandı. Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'ne gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte tatilcilerin bazıları denize girdi, bazıları da plaj şemsiyesinin altında oturup güzel havanın keyfini çıkarttı. Ciddi yoğunluğun yaşandığı tatil beldesinde otel ve pansiyonlar da doldu. Yoğun talep turizmciyi memnun ederken, oda bulamayan tatilciler de çadır kurarak konakladı. Çadırı olmayanlarsa geceyi araçlarında geçirdi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kurban Bayramı Doğu Akdeniz Kızkalesi Güncel Haberler

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