KIZININ SEVGİLİSİNE KURDUĞU TUZAK SONU OLDU - Haberler

ADANA'da sokak ortasında tabancayla vurulan Mesut Toprak'ın (37), 17 yaşındaki kızı D.T.?nin sevgilisi İsmail Y.?nin (25) arkadaşı Muhammet Emin Önel (21) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Toprak'ın, 'Ahsen' isminde sahte bir sosyal medya hesabı oluşturup, konuşmaya başladığı İsmail Y.?yi 'Cansu diye bir arkadaşım var. Seni beğenmiş ve tanışmak istiyor" diyerek oturduğu mahalleye çağırdığı, çıkan çatışmada ise başından vurularak öldüğü belirlendi.

Olay, 19 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta tabancayla bekleyen Mesut Toprak, otomobille gelen kişilerle kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada Toprak, başına isabet eden mermiyle yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Toprak'a ait olduğu değerlendirilen tabanca ile farklı çaplarda çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

SAHTE SOSYAL MEDYA HESABI AÇIP, TUZAK KURMUŞ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada Toprak'ın, 17 yaşındaki kızı D.T.?nin sevgilisi İsmail Y.?nin arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Toprak'ın, 'Ahsen' isminde sahte bir sosyal medya hesabı oluşturup, konuşmaya başladığı İsmail Y.?ye 'Cansu diye bir arkadaşım var. Seni beğenmiş ve tanışmak istiyor" diyerek oturduğu mahalleye çağırdığı belirlendi. İsmail Y.?nin ise olay gecesi arkadaşları Muhammet Emin Önel ve İbrahim A. (24) ile birlikte otomobille Toprak'ın söylediği sokağa gittiği tespit edildi.

ELİNDE TABANCAYLA SOKAKTA BEKLEDİ

Elinde tabancayla sokakta bekleyen Toprak'ın, İsmail Y.?nin geldiğini görünce ateş açtığı ancak kurşunların karşı tarafın otomobiline isabet etmediği saptandı. Bu sırada İsmail Y.?nin yanındaki Önel'in de torpido gözündeki tabancayla otomobilden ateş açtığı ve silahından çıkan kurşunların başına ve bacağına isabet ettiği belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Cinayet polisi bu tespitler üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda İsmail Y., arkadaşları Önel ve İbrahim A. ile cinayette kullanılan tabancayı verdikleri Mustafa B. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde 'Cansu' isminde bir kadınla tanıştığını ve buluşmak için sokağa gittiğini belirten İsmail Y., 'Sokakta bekleyen bir kadın görmeyince hızlıca ayrıldım. Bu sırada bir kişi tabancayla ateş açtı. Otomobilin torpidosunda tabanca vardı. Muhammet de onu alıp, sıktı" dedi.

'KİMİN ATEŞ ETTİĞİNİ HATIRLAMIYORUM'

Katil zanlısı Önel ise 'İsmail, kız arkadaşıyla buluşacağını söyledi. Hep birlikte söylediği adrese gittik. Sokakta silah sesleri geldi ancak kimin sıktığını bilmiyorum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet Emin Önel çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İsmail Y., İbrahim A. ile Mustafa B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel