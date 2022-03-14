Kızının ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan anneye 11 yıl 8 ay hapis cezası

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 3 yaşındaki kızının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan anneye 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Meryem Doğan ve eski eşi Y. İpek katıldı.

Sanık Meryem Doğan, kızını öldürmediği yönünde savunma yaptı.

Kızı Şükran Nur'un olaydan bir hafta önce merdivenden düştüğünü ileri süren Doğan, "Merdivenden yuvarlanmıştı, her yeri morarmıştı, ölmeden bir hafta önce hastaneye götürmüştüm, öldüğü gün çocuğumu gözetim altına almıştım, hiç uyumadım, başında bekledim, böyle olacağını bilmiyordum." şeklinde savunma yaptı.

Doğan, kızına üvey babası M.A.D'nin bir şey yapmadığını da ifade etti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 14 yıl hapis cezası verdi. Sanık hakkında takdiri indirimine giden heyet, cezayı 11 yıl 8 ay hapis cezasına indirdi.

Olay

Çerkezköy Fevzipaşa Mahallesi, Yılmaz Sokak'ta oturan Meryem Doğan ve M.A.D'nin 18 Mart 2020 tarihinde 3 yaşındaki Şükran Nur İpek'i ölü olarak Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne getirmesi sonrası soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan M.A.D. serbest bırakılmış, anne Meryem Doğan tutuklanmıştı.

Anne Meryem Doğan'ın polisteki ifadesinde kızı Şükran Nur'un yaramazlık yapması nedeniyle karnına şiddetli şekilde birkaç kez yumruk ile vurduğunu, pişman olduğunu söylediği öğrenilmişti.