Kızının Göz Önünde Dövülen Adamın O Anları Kamerada

1) KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA

KAHRAMANMARAŞ'ta V.K., arazi anlaşmazlığı yaşadığı baba-oğul tarafından sopa ve av tüfeğinin dipçiği ile dövüldü. O anlar, V.K.'nin 11 yaşındaki kızı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, 12 Ekim'de Elbistan ilçesi kırsal Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. V.K. ile A.D. ve B.D. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile A.D. ve B.D., V.K.'yi 11 yaşındaki kızının gözü önünde darbetmeye başladı. Baba-oğul olduğu öğrenilen 2 kişi, sopa ve av tüfeğinin dipçiği ile V.K.'yi yaraladı. O anlar, küçük kız tarafından cep telefonuyla kayda alındı. V.K. şikayetçi olurken, 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.