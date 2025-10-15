Haberler

Kızının Göz Önünde Dövülen Adamın O Anları Kamerada

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir adam, arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba-oğul tarafından dövüldü. Olay, 11 yaşındaki kızının gözü önünde gerçekleşti ve anlar cep telefonuyla kaydedildi.

1) KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA

KAHRAMANMARAŞ'ta V.K., arazi anlaşmazlığı yaşadığı baba-oğul tarafından sopa ve av tüfeğinin dipçiği ile dövüldü. O anlar, V.K.'nin 11 yaşındaki kızı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, 12 Ekim'de Elbistan ilçesi kırsal Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. V.K. ile A.D. ve B.D. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile A.D. ve B.D., V.K.'yi 11 yaşındaki kızının gözü önünde darbetmeye başladı. Baba-oğul olduğu öğrenilen 2 kişi, sopa ve av tüfeğinin dipçiği ile V.K.'yi yaraladı. O anlar, küçük kız tarafından cep telefonuyla kayda alındı. V.K. şikayetçi olurken, 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı

Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı
İstanbul özlemi sadece 8 ay sürdü! Batshuayi geri dönüyor

İstanbul özlemi sadece 8 ay sürdü! Batshuayi geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.