KIZININ ÇEYİZİ İÇİN BİRİKTİRDİĞİ ZİYNET EŞYALARI ÇALINDI

KAYSERİ'de, hastalandığı için 15 gündür oğlunun yanında kalan Meliha Karakuş'un (71) evine giren hırsız, yaklaşık 45 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Hırsızın gece evin önüne gelme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ziynet eşyası çalınan Karakuş, "28 yaşındaki kızımı gelin edecektim. Her şeyi götürdüler. Evimde hiçbir şey bırakmadılar" dedi.

Olay, dün gece 03.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. Ev sahibi Meliha Karakuş, hastalandığı için 15 gün önce oğlunun yanına gitti. Sağlığına kavuşan kadın, sabah evine geldi. Evine hırsız girdiğini fark eden Karakuş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Diğer yandan hırsızlık şüphelisinin gece saatlerinde müstakil evin önüne gelme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bahçe duvarından atlayarak kapıyı açmaya çalıştığı görüldü. Yaşadığı olayı anlatan Meliha Karakuş, "15 gündür oğlum Mesut'un evindeydim. Bugün eve geldiğimde kapıların açık olduğunu gördüm. Evime hırsız girmiş. Dün komşum çeyrek altın verdi. Cebimden düşer diye eve bıraktım. Onu da almışlar. Can güvenliğim de yok. Ben bu evde nasıl yatacağım? Ne yapayım ben? Evimi bırakıp nereye gideyim? Polisler geldi. Hırsızlar yakalansınlar. Aldıklarını geri verecekler mi? 28 yaşındaki kızımı gelin edecektim. Her şeyi götürdüler. Evimde hiçbir şey koymadılar" diye konuştu.

'BU HIRSIZLARIN ANNEMİN EVİNE 7'NCİ GİRİŞLERİ'

Meliha Karakuş'un oğlu Mesut Karakuş (54) ise, "Bu hırsızların annemin evine 7'nci girişleri. Daha önceki hırsızlık olaylarında babamın birikintisi olan, 400-450 bin TL'ye yakın paramız gitti. Bu eve kamera sistemi yaptırdım. Hırsızları yakalattırdım. Savcı 15 gün içinde bıraktı. Hırsızlara, '2'nci aya kadar bu kadının giderlerini karşılayacaksınız' diyerek şartlı olarak bıraktı. Dün de yine gece 03: 30'da eve giriyorlar. Evi darmadağın edip bırakıyorlar. Bugün çalınanlarda 5 tane çeyrek altın, 1 tane bilezik ve 1 tane de kolye vardı. Annemi uyardım. 'Bu eşyaları eve koyma' dedim. Evde kimse yoktu. Annem 15 gündür bende kalıyordu. Bugün buraya geldi. Kapıya baktığında kırık olduğunu görmüş. Beni aradı ve geldim. Yaklaşık 45 bin TL'lik ziynet eşyamız çalındı" dedi. (DHA)