Kızını öldüren anne hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde kızı Sema Nur Kocabıyık'ı (3) boğazından bıçaklayarak öldüren, ardından da kendi boğazını bıçakla kesip yaralayan Sevda Kocabıyık'ın (35), hakkında hazırlanan iddianamede 'altsoydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Olay, 25 Mart'ta Sarayönü ilçesi Karabıyık Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda Kocabıyık, önce kızı Sema Nur'un, ardından da kendi boğazını bıçakla kesti. Sema Nur hayatını kaybederken, yaralanan anne ise Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda Kocabıyık, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi. Kocabıyık, burada yapılan tetkikler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianamede Kayseri Şehir Hastanesi'nden gönderilen raporunda Kocabıyık'ın, üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, bu suçla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğunun belirtildiği anlatıldı. Kocabıyık hakkında 'altsoydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi. İddianame, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.