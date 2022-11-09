Kızını evlendirdi, İstanbul'daki işine dönerken Ağrı'daki kazada hayatını kaybetti

Ağrı'da iki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerden 40 yaşındaki Nevzat Taş'ın cenazesi, memleketi Van'da toprağa verildi.

Ağrı'da iki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerden 40 yaşındaki Nevzat Taş'ın cenazesi, memleketi Van'da toprağa verildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 7 çocuk babası Taş'ın cenazesi, ambulansla Muradiye ilçesi Yukarı Argıt Mahallesi'ne bağlı Demirtepe mezrasına getirildi.

Taş'ın cenazesi, Muhammed Cevher Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Cenazeye Taş'ın yakınlarının yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Nevzat Taş'ın mahalle muhtarı olan ağabeyi Cevdet Taş, AA muhabirine, Tutak ilçesinde otobüs ile iki tırın karıştığı kazanın çok üzücü olduğunu belirtti.

Kardeşinin ve diğer yolcuların hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Taş, şunları kaydetti:

"Rahmetli kardeşimin 3 oğlu, 4 kızı vardı, gurbetçiydi. İstanbul'da inşaatta çalışıyordu. 20 gün önce kızının düğünü için memlekete gelmişti. Kızını evlendirdi. Çoluk çocuğunun rızkını temin etmek için İstanbul'a geri dönüyordu. Allah'ın takdiri. Şimdiye kadar ne böyle bir kaza ne de böyle bir yangın gördüm. İhmalin olduğunu düşünüyorum."