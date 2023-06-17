Bursa'da kayınpeder, damadını boğazından bıçaklayarak öldürdü

BURSA'da H.C., kızından boşanmak isteyen damadı Ali Gürbüz'ü sokakta boğazından bıçaklayarak öldürdü. Kendisini ihbar eden kayınpeder gözaltına alınırken, Ali Gürbüz'ün, eşinin kendisinden boşanmayı reddetmesi üzerine başka bir kadınla da dini nikah kıydığı öğrenildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Emek Adnan Menderes Mahallesi, 8. Açelya Sokak'ta meydana geldi. Ali Gürbüz, iddiaya göre eşi G.G.'den boşanmak istedi. Ancak G.G.'nin, boşanma talebini reddetmesi üzerine Gürbüz başka bir kadınla dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladı. Bunu öğrenen kayınpeder H.C., damadı Ali Gürbüz'ü ölümle tehdit etti. H.C., sokakta karşılaştığı ve kısa süreli tartışma yaşadığı damadı Ali Gürbüz'ü boğazından bıçaklayıp, ardından kendisini ihbar etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.