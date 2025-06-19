Kızına Tekme Atan Baba Gözaltına Alındı

Eyüpsultan'da, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan baba, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüleri üzerine gözaltına alınan baba Turgay T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya ve bazı haberlere konu olan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntülerle ilgili yürüttüğü çalışmada kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi gözaltına almıştı.

İncelemelerde, şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan 51 kaydı bulunduğu tespit edilmişti.