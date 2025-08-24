Kızına Kötü Muamelede Bulunan Anne Tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 10 yaşındaki kızına kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan anne, tutuklandı. Olayın ardından çocuk koruma altına alındı ve babasına teslim edildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kızına kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan anne tutuklandı.
Yavuzlar Mahallesi'nde dün kızı E.H.Y'ye (10) kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.Y'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan olayın ardından koruma altına alınan çocuğun babasına teslim edildiği öğrenildi.
Evde kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla bir yakınına sığınmaya çalışan kızına sokakta bıçakla engel olmaya çalışan A.Y, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
