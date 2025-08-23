Kızına Kötü Muamelede Bulunan Anne Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kızına kötü muamelede bulunduğu iddia edilen Ayşegül Y. gözaltına alındı. E.H.Y. isimli 10 yaşındaki kız, akrabalarının evine koruma altına alındı. Olay anına ilişkin görüntülerde anne, kızı evlerine gelen bir yakınına sığınırken bıçakla engel olmaya çalışıyor.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'nde Ayşegül Y'nin (35), kızı E.H.Y'ye (10) evinde kötü muamelede bulunduğu ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Adresi tespit eden ekipler, ikamete giderek anne Ayşegül Y'yi gözaltına aldı.

E.H.Y. ise akrabalarının evinde bulunarak koruma altına alındı.

Öte yandan, Ayşegül Y'nin, olayı haber alıp evlerine gelen bir yakınına sığınmak isteyen kızına bıçakla engel olmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülere de ulaşıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
