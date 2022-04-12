KIZINA 'HADİ ATLA İŞİMİ KOLAYLAŞTIR' DEDİĞİ İDDİA EDİLEN BABAYA 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

SULTANGAZİ'de 3 ay önce dayaktan balkona kaçan 15 yaşındaki kızı A.Ş.'ye "Atla işimi kolaylaştır" dediği öne sürülen baba Haci Ş.'ye "İntihara yönlendirerek kızını öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı. Tutuklu olarak yargılanan ve 20 yıla kadar hapsi istenen Haci Ş. "Ben bir babayım, kızımı nasıl atarım" diyerek tahliyesini talep etti. Polisteki ifadesinde babasının "atla" demesi üzerine atladığını söyleyen A.Ş. ise mahkemede, "Dengem kaybolduğu için düştüm. Babamdan şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme, babanın tahliye talebini reddetti. Bir sonraki duruşma, mağdur kızın ifadesini alan polisler dinlenecek.

Esentepe Mahallesi'nde 8 Ocak'ta yaşanan olay sonrasında 4. kattaki balkondan aşağıya düşen mağdur A.Ş. önce park halinde bulunan bir otomobilin üstüne düşmüş, sonra da arabadan sekerek beton zemine düşmüştü. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, baba Haci Ş. tutuklu bulunduğu Silivri 3 Nolu Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Konfeksiyoncu olduğunu söyleyen 3 çocuk babası Haci Ş. savunmasında, "Kendi kızımı atacak bir şey yapmadım. Olay nasıl oldu inanın ben de bilmiyorum. Ben bir babayım, kızımı nasıl atarım. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Kızım düştüğünde ambulans çağırmışlar. Benim dizlerimin bağı çözülmüştü, aşağı bile inemedim. Kızımı atlarken görmedim. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum" dedi.

"HADİ ATLA DEMEDİM"

"BABAMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

MAĞDURUN KARDEŞİ DE İFADE VERDİ

"OLAYIN EŞİMLE ALAKASI YOK"

AİLE BAKANLIĞI AVUKATI: "ŞİKAYETÇİYİZ"

POLİSLER TANIK OLARAK DİNLENECEK

İDDİANAME

Görüntü dökümü:

9 Ocak 2022'de olay yerinden görüntü

Demirören Haber Ajansı / Güncel