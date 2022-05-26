Kızına cinsel saldırıda bulunan babaya yine 30 yıl hapis cezası - Haberler

MERSİN'de kızı Melike T.'ye (30) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 30 yıl hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Mustafa T. (56) yeniden hakim karşısına çıktı. Yerel mahkeme, Yargıtay'ın bozma gerekçesine karşın Mustafa T.'yi yine 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşma çıkışında açıklama yapan Melike T., hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Mersin'de Mustafa T.'nin kızı Melike T.'ye 2014 ile 2019 yılları arasında defalarca zor ve tehdit kullanarak cinsel saldırıda bulunduğu, kızının 2015 yılında çocuk dünyaya getirdiği, 2019 yılında Cumhuriyet Savcılığına yapılan ihbarla ortaya çıktı. Tutuklanan Mustafa T. hakkında kızına karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada Melike T., ilk cinsel saldırının 2014 yılında, babasıyla birlikte gittiği Silifke ilçesindeki bir yazlıkta gerçekleştiğini, sonraki süreçte de 'Sana sahip çıkan olmaz. Ortada kalırsın' gibi tehditler ve fiziki baskılar kullanarak saldırılarına devam ettiğini, annesine ve kardeşlerine zarar vereceği endişesiyle yaşadıklarını kimseye anlatmadığını söyledi. Melike T., hamileliği sürecinde kimseye bir şey anlatmadığını, doğumdan bir süre sonra, 'çocuk babamdan' diye itirafta bulunmasıyla olayın ortaya çıktığını ileri sürdü.

Duruşmayı takip eden Baro Başkanı Gazi Özdemir de davanın takipçisi olacaklarını söyledi.