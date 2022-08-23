Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl hapis

ANTALYA'nın Serik ilçesinde o dönem 14 yaşında olan kızı M.B.'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan İbrahim B. (48), 30 yıl hapse çarptırıldı.

Serik'te 2 Temmuz 2021 günü M.B. adlı kız çocuğu intihar girişiminde bulundu. Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen M.B. tedaviye alındı. Anne F.T. kızının yanına hastaneye gittiğinde acı gerçeği öğrendi. Kızının arkadaşının, M.B.'nin, defalarca babasının cinsel istismarına uğradığını ve bunalıma girerek intihar girişiminde bulunduğunu anlatması üzerine F.T., Ekim 2020'de boşandığı İbrahim B., hakkında suç duyurusunda bulundu. Velayeti mahkeme kararıyla annesine verilen M.B., pedagog eşliğinde verdiği ifadede, 2020 yılı Aralık ayında babası İbrahim B., ile Kumluca'ya gittiklerini ve ilk defa burada kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Anne F.T. (42) ise "Adalet yerini buldu. Yargıdan Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Adalet yok diyorduk. Ama adalet gerçekten varmış. Buradan bütün kız annelerine sesleniyorum. Kızlarınızın arkasında durun. Kimse kızının arkasında durmamazlık yapmasın. Herkes cezasını çeksin. Bu olay duyulduğunda herkes 'iftira attı' diyerek beni yargıladı. 'Para karşılığı kızını kullanıyor' dediler. Tanımadığınız insanlar hakkında yorumlar yapmayın. Bizim yaşadıklarımız çok ağırdı. Hala yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Anne olarak çektiklerimi kimse bilemez" diye konuştu.