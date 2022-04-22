Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 18 yıl 9 ay hapis

FATİH, İSTANBUL (DHA) - İZMİT'te, 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fatih K., karar duruşmasında 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmit'te 2020 yılının sonlarında ortaya çıkan olayda, S.K. adlı kız çocuğu, annesine, babasının cinsel istismarına uğradığını söyledi. Annenin polise şikayetçi olmasıyla Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan S.K., babası Fatih K.'nin 2018 yılından sonra 10-15 kez kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. ÇİM raporunda çocuğun yaşı dolayısıyla cinselliğe dair bilmemesi gereken detayları bildiğinin belirtilmesi üzerine, cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede ifadelerine yer verilen anne ve yakın akrabalar, olayları çocuğun anlatımından öğrendiklerini, kendi gördükleri olay olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araç, işlendiği zaman ve yer, sanığın suç işleme kastının yoğunluğu ve işlenen suçun önem ve değeri ile meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak Fatih K.'ye 10 yıl hapis cezası verdi. Sanığın suçu kızına karşı işlemiş olması nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak 15 yıla çıkarıldı. Ayrıca suçun zincirleme şekilde, birden fazla kez işlenmiş olmasını dikkate alan mahkeme heyeti, Fatih K.'ye 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.