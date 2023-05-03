KIZINA CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI BABAYA 47 YIL HAPİS İSTEMİ

ZONGULDAK'ta kızı G.V.?ye (11) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan maden işçisi Murat V. (41), önceki 3 farklı ifadesinde suçunu itiraf etmesine karşın mahkemedeki ilk savunmasında tüm suçlamaları reddetti. Mütalaasını veren savcı, sanığın kızına karşı defalarca nitelikli cinsel istismar suçunu işlediğini belirterek 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Geçen yıl E.V. annesi F.V.?ye, babası Murat V.?nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine F.V. karakola giderek şikayetçi oldu. Murat V., çalıştığı maden ocağında yakalanarak gözaltına alındı. Kızına defalarca cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Murat V., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Murat V. hakkında Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Murat V. kendisine yönelik suçlamaları reddederek, 'Öz kızım olur. Kızıma herhangi bir şekilde istismarda bulunmadım. İftira atıyor. Ben madende çalışıyorum. Kendim yalın ayak bile olsa işe gidip aileme baktım. Onları hiç aç bırakmadım. Eşimi ailesi şımarttığı için onların yönlendirmesiyle bana iftira atıyor. Ben işteyken eşimi dolduruşa getiriyorlarö diyerek kendini savundu.

DAHA ÖNCEKİ 3 İFADESİNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ

Karakolda, savcılıkta ve tutuklama kararı verilen Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadelerinde evde yalnız kaldıklarında farklı günlerde kızına cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiği, 'bu eylemleri ben yaptım, cezama razıyım' diyerek suçlamaları kabul ettiği hatırlatılan Murat V., 'Bu ifadeyi ben verdim. Biriyle tartışmıştım. İlk defa jandarma gördüm. Jandarma beni çalıştığım madenden aldı. Savcıya gittiğimde de korktum. Olmayan şeyler söyledimö dedi. Bu sırada mahkeme başkanı, jandarma, savcı görünce korktuğunu belirten sanığa 'hakim de ilk defa görüyorsun, korkmuyor musun" diye sordu. Sanık, 'Korkuyorum. O gün savcı huzurunda elim ayağım kesildi. Korkudan olmayan şeyleri söyledim. Hakim karşısında da korkuyla önceki ifadeleri kabul ettimö diye cevap verdi. Soruşturma kapsamında ifadelerinde, 'babam böyle şeyler yaptığında kötü hissediyordum' diyen kız çocuğu, 'özel bölgelerine dokunan oldu mu' sorusuna ise 'babam' cevabını verdi. Sanık ise kızının ifadelerini yalanladı.

SAVCI 47 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Mütalaasını açıklayan savcı, Murat V.'nin 'kendi öz çocuğuna karşı 1'den fazla kez nitelikli cinsel istismar' suçundan 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanığın ailesinin avukata iletmesiyle sanık hakkında zeka geriliği olduğu gerekçesiyle rapor alınması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanığın ifadesinde herhangi bir tutarsızlık olmadığını belirterek, bu talebi reddetti. Mütalaaya karşı savunma hazırlanması için avukatlara süre veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)