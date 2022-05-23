KIZINA 'ATLA İŞİMİ KOLAYLAŞTIR' DİYEN BABAYA 8 YIL HAPİS VE TAHLİYE

SULTANGAZİ'DE darp iddiasıyla balkona çıkan 15 yaşındaki kızına "Atla işimi kolaylaştır" dediği öne sürülen baba Haci Ş.'ye mahkeme, 'iyi hal indirimi' uygulayarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu yargılanan Haci Ş. tahliye edildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Hacı Ş. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya Haci Ş.'nin eşi Hacer Ş. ve mağdur A.Ş. katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel