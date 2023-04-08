Kızına 27 yıl cinsel saldırıda bulunan babaya, 31 yıl hapis cezası

KONYA'da, hafif zeka geriliği bulunan kızı Y.S.'ye (45) 16 yaşından beri 27 yıl boyunca cinsel saldırıda bulunan Hüseyin Ç. (71), 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Beyşehir ilçesinde yaşayan H.Ç., 15 Kasım 2021 tarihinde jandarmaya giderek kız kardeşi Y.S.'ye babası Hüseyin Ç.'nin cinsel saldırısına uğradığını belirtip, şikayetçi oldu. H.Ç.'nin babasının cep telefonundaki ablasına ait çıplak görüntüleri görmesiyle ortaya çıkan olay sonrası Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüseyin Ç., tutuklandı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Hüseyin Ç., savunmasında "Suçlamaları reddediyorum. 71 yaşındayım ve yaşayan ölü gibiyim. Adalete boynum kıldan ince, beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Hüseyin Ç.'ye, 'Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçundan 26 yıl 3 ay, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan da 5 yıl olmak üzere 31 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Mahkeme heyeti ayrıca 'Sanığın dosyaya yansıyan olumsuz kişiliği, yargılama sırasında herhangi bir pişmanlık emaresi göstermeyişi ve suçu gizlemeye çalışan davranışları nazara alınarak hakkında takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına' kararı verdi.