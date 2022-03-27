Kızıltepe Zahireciler Kooperatifi başkanlığına Mehmet Şerif Öter yeniden seçildi

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Mehmet Şerif Öter, Kızıltepe Zahireciler Kooperatifi başkanlığına yeniden seçildi.

Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen seçimde Öter, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

Seçimin ardından konuşan Öter, 2007 yılında Kızıltepe'deki zahireciler olarak tek çatı altında toplandıklarını ve ardından dernek kurduklarını söyledi.

"Kızıltepe'de Ortadoğu'nun en büyük hububat ticaret merkezini Mardin'e, bölgeye ve ülkeye büyük bir başarıyla kazandırdık." diyen Öter, bu başarının birlik ve beraberlik sayesinde geldiğini belirtti.

Öter, şunları kaydetti:

"Bu süreçte birlikte hareket ettiğimiz ve büyük katkılarını gördüğüm zahireci meslektaşlarımdan ebediyete intikal etmiş olanlara yüce Rabb'imizden rahmet diliyorum. Emekli olanlara sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Zahirecilik mesleğine devam eden yol arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Bundan 15 yıl önce oy birliğiyle bu onurlu görevi bana emanet ettiniz. Bugüne kadar Rabb'im bizi mahcup etmedi. Hep birlikte başardık. Bundan sonra memleketimiz için yine birlik, beraberlik içerisinde daha büyük ve farklı projeleri hayata geçireceğiz. Önümüzdeki süreçte geleceğimiz olan gençlerimizin önünü açarak, tecrübelerimizi onlara aktaracağız. Bundan sonra da hep birlikte ekonomik ve toplumsal alanda daha büyük projeler için çalışacağız."

Öter, kongreye katılım sağlayan herkese teşekkür etti.