Kızıltepe Vadisi'nde Temizlik Çalışması Yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin kırsal Yüceli Mahallesi'ndeki vadide temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Mardin Genç Kızılay ve Kadın Kızılay üyeleri ile gönüllüler, vadide biriken atıkları topladı.

Çevredeki piknik ve mesire alanlarında da düzenleme yapan ekipler, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesini sağladı.