Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cıdıroğlu, mesajında, Kurban Bayramı'nın başta Kızıltepeli vatandaşlar olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cıdıroğlu, mesajında, Kurban Bayramı'nın başta Kızıltepeli vatandaşlar olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bayramların aynı zamanda yardımlaşma ve şefkat duygularının da zirveye ulaştığı önemli zamanlar olduğunu kaydeden Cıdıroğlu, "Bu mübarek günlerde büyüklerimizi ihmal etmeyelim, küçüklerimizi sevindirelim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Kestiğimiz kurbanlar ile kesmeyen kardeşlerimizin sevinci olalım." ifadelerini kullandı.