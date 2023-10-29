Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne erişmenin eşsiz gururunu, sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet'imizin kuruluş sürecinde canlarını ve kanlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete göç eden şanlı gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullanan Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.