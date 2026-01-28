Haberler

Mardin'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde 26 Ocak'ta iki grup arasında çıkan ve Suud Ç'nin (56) hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlı tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada Suud Ç. (56), S.Ç, A.Ç. (54), D.Ç. (52), S.A. (24) ve M.A. (30) silahla yaralanmış, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Suud Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Transferdeki bombayı Fener'in yıldızıyla patlatıyor
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Anlaşma sağlandı! Süper Lig devinden sürpriz transfer