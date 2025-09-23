Haberler

Kızıltepe'deki Kavga Husumetle Sonuçlandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde borç-alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada yaralanan 8 kişi, husumet sonrası kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırıldı.

Olay, 9 Eylül'de Kızıltepe ilçesi merkez Sanayi Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. İki aile arasında borç-alacak meselesi yüzünde başlayan tartışma tekmeli, yumruklu, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede M.İ.K (70), C.K (34), A.K (26), E.K (32), S.A (60), H.K (41), H.K (35) ve H.A (60) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Husumetin sona erdirilmesi için bölgenin ileri gelenlerinden Muhammed Mehdi Seydaoğulları öncülüğünde girişimler başlatıldı. Bir un fabrikasında düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi. Yemek öncesi tokalaşan aile fertleri, husumeti sonlandırdı. Seydaoğulları törende yaptığı konuşmada, bu tür olayların bölgede yaşanmasını istemediklerini belirterek, barışın önemini vurguladı.

