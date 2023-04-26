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Kızıltepe'de Zergan Deresi'nde ıslah çalışmaları tamamlandı

Kızıltepe'de Zergan Deresi'nde ıslah çalışmaları tamamlandı

Güncel Haberler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Zergan Deresi'nde ıslah çalışmaları tamamlandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Zergan Deresi'nde ıslah çalışmaları tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kızıltepe ilçe merkezinden geçen Zergan Deresinde ıslah çalışmalarını tamamladı.

Mardin-Kızıltepe Muhtelif Mahallelerinde Kanalizasyon Şebekesi Projesi kapsamında, Zergan Deresi hattı boyunca yaklaşık 500 binanın atık sularının dereye akması engellenerek kanalizasyon hattına bağlandı.

Proje kapsamında Ersoylu, Kübik, Dunaysır, Mezopotamya ve Bahçelievler mahallerinde Zergan Deresi boyunca akan kanalizasyon suları 11 kilometre kanalizasyon şebekesi döşenerek kolektör hattına bağlanıp atık su arıtma tesisine ulaştırılıyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ilçe merkezinden geçen Zergan Deresinde meydana gelen kötü koku ve görüntünün önüne geçmek için tamamlanan ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Güncel

Kızıltepe Mardin Güncel Haberler

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