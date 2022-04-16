Kızıltepe'de Yunus Timleri göreve başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızıltepe'de Yunus Timleri göreve başladı

AA - Şahin Seçen - Güncel
 - Güncelleme:
Kızıltepe'de Yunus Timleri göreve başladı

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı yunuslar göreve başladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı yunuslar göreve başladı.

İlçede artan nüfus ve buna bağlı olarak asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polisin olaylara daha hızlı ve etkili müdahale edebilmesi için Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 'Motosikletli Polis Timleri Amirliği' kuruldu.

İlçe EMniyet Müdürü Cenk Gedik'in girişimleri ile kurulan yunus timleri, başta asayiş olmak üzere suçların önlenmesi, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi, aranan ve şüphelilerin yakalanmasında etkin bir görev alacak.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Motosikletli Polis Timleri, Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Hisarcık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title