Kızıltepe'de Yunus Timleri göreve başladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı yunuslar göreve başladı.

İlçede artan nüfus ve buna bağlı olarak asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polisin olaylara daha hızlı ve etkili müdahale edebilmesi için Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 'Motosikletli Polis Timleri Amirliği' kuruldu.

İlçe EMniyet Müdürü Cenk Gedik'in girişimleri ile kurulan yunus timleri, başta asayiş olmak üzere suçların önlenmesi, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi, aranan ve şüphelilerin yakalanmasında etkin bir görev alacak.