Kızıltepe'de Yeni Yerleşim Alanları İçin Atıksu Hattı Çalışması Başlatıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce Kızıltepe ilçesinde yeni yerleşim yerlerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla atıksu hattı çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda, ilçenin Atatürk Mahallesi'nde yeni imara açılan yollarla birlikte oluşan yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçlarına yönelik atıksu hattı döşeme çalışmaları yürütülüyor.

Altyapı eksikliklerini gidermeye yönelik yürütülen çalışmalarda bölgede atık suların güvenli bir şekilde toplanması ve taşınması amacıyla 2 bin 500 metre uzunluğunda atıksu hattı döşeniyor.