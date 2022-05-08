Kızıltepe'de 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın da katıldığı İpekyolu Hastanesi Kavşağında yapılan uygulamada, vatandaşlara trafik kurallarına ilişkin bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

Uygulamaya, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Deniz Çezik de katıldı.