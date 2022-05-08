Kızıltepe'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması - Haberler

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Kızıltepe'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Kızıltepe'de 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın da katıldığı İpekyolu Hastanesi Kavşağında yapılan uygulamada, vatandaşlara trafik kurallarına ilişkin bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

Uygulamaya, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Deniz Çezik de katıldı.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Mayıs, Güncel, Haberler

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